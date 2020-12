Extra Crunch Terms of Service (Croatian)

DODATNI UVJETI PRUŽANJA USLUGE ZA PLAĆENI EXTRA CRUNCH

POTVRDA I PRIHVAĆANJE UVJETA I PRAVILA

1. Dobro došli na uslugu Extra Crunch („usluga“) koju nudi primjenjivo društvo grupacije Verizon Media navedeno u odjeljku 7. u daljnjem tekstu („TechCrunch“). Pomoću te usluge registrirani korisnici mogu platiti pristup premium značajkama usluge TechCrunch.

EXTRA CRUNCH JE DOSTUPAN SAMO NA ENGLESKOM JEZIKU.

2. Prihvaćanje uvjeta. Upotrebom i nastavkom upotrebe usluge vi i TechCrunch pristajete na sljedeće uvjete i pravila (kao i sve sljedeće URL-ove): ovi dodatni uvjeti pružanja usluge za plaćeni Extra Crunch („dodatni uvjeti za plaćene usluge“) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/extracrunch/index.html) dodatak su uvjetima pružanja usluge tvrtke Verizon Media https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/terms/otos/index.html) (pod zajedničkim nazivom: „uvjeti“) i pravilima zaštite privatnosti tvrtke Verizon Media („pravila zaštite privatnosti“) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/privacy/intl/index.html) koja navođenjem ovdje postaju sastavni dio ovog dokumenta.

3. Promjena uvjeta. TechCrunch zadržava pravo na povremeno ažuriranje i promjenu dodatnih uvjeta za plaćene usluge, kao i svih dokumenata navedenih u ovim uvjetima. Najnoviju verziju uvjeta možete pronaći na URL-ovima koji su prethodno navedeni. Ažuriranja tih dokumenata redovito trebate provjeravati. Ako nastavite upotrebljavati uslugu, to znači da prihvaćate sve izmijenjene uvjete. U slučaju nedosljednosti između ovih dodatnih uvjeta za plaćene usluge i uvjeta pružanja usluge tvrtke Verizon Media, prevladavaju ovi dodatni uvjeti za plaćene usluge.

PRISTAJETE NA OVE OBVEZUJUĆE DODATNE UVJETE ZA PLAĆENE USLUGE TE SVE DOKUMENTE KOJI SU NAVOĐENJEM POSTALI NJIHOVI SASTAVNI DIJELOVI. STOGA PAŽLJIVO PROČITAJTE UVJETE I ODREDBE.

4. UVJETI ZA EXTRA CRUNCH

1. Da biste se registrirali na uslugu, morate imati račun za TechCrunch. Morate navesti i broj kreditne kartice, podatke o naplati i druge podatke („podaci za registraciju“) koji će se u skladu s našim pravilima zaštite privatnosti pohraniti radi obrade plaćanja pretplate. Potvrđujete da su podaci za registraciju koje navedete točni, istiniti, aktualni i potpuni te da ćete održavati i brzo ažurirati podatke kako bi ostali točni, istiniti, aktualni i potpuni. Ako navedete podatke koji nisu točni, istiniti, aktualni ili potpuni ili TechCrunch zbog opravdanih razloga smatra da vaši podaci nisu točni, istiniti, aktualni ili potpuni, TechCrunch ima pravo obustaviti vaš račun, ukinuti vam svaki pristup usluzi i onemogućiti sadašnju ili buduću upotrebu usluge.

2. Vi, a ne TechCrunch, odgovorni ste za sve kupnje koje izvršite putem računa za TechCrunch ili u vezi sa svojim ID-jem za TechCrunch. TechCrunch nije odgovoran za neovlaštene kupnje ili pogreške koje ste napravili putem ID-ja ili računa za TechCrunch. Ako dođe do problema s kupnjom, neovlaštenu upotrebu svoje kreditne kartice morate odmah prijaviti izdavatelju kreditne kartice, pružatelju usluga online plaćanja, trgovcu ili banci. Vaša odgovornost za neovlaštenu upotrebu kartice može biti ograničena ugovorom koji ste sklopili s izdavateljom kreditne kartice i/ili primjenjivim zakonom. Osim upotrebe podataka za račun koja je propisana u ovim dodatnim uvjetima za plaćene usluge ili dokumentima koji se u njima navode, TechCrunch može pristupiti vašim podacima o kreditnoj kartici, pohraniti ih, nadzirati i otkriti ako smatra da su te radnje potrebne za potvrdu vašeg računa, otkrivanje ili rješavanje problema, odgovaranje na upite o usluzi, ali ništa u ovom odjeljku ne obvezuje TechCrunch na takva otkrivanja podataka.

5. AUTOMATSKA OBNOVA, POVRATI I UVJETI PLAĆANJA

Pretplatu za Extra Crunch možete kupiti na godišnjoj ili mjesečnoj razini.

1. Automatska obnova. Trenutačna naknada za uslugu automatski će se i neposredno naplatiti putem vašeg odabranog načina plaćanja. Ako naplata putem vašeg odabranog načina plaćanja ne uspije, teretit ćemo neki drugi način plaćanja koji ste naveli. Pojedinosti o vašim naknadama bit će dostupne na stranici računa. Usluga se pruža na temelju automatske obnove, počinje na datum registracije, a završava kada je otkažete. Ako ne otkažete pretplatu, obnova pretplate naplatit će se barem 48 sati prije završetka trenutačnog razdoblja pretplate putem vašeg odabranog načina plaćanja. Ako naplata putem vašeg odabranog načina plaćanja ne uspije, teretit ćemo neki drugi način plaćanja koji ste naveli. Uslugu možete otkazati u svakom trenutku. Da biste otkazali uslugu, prijavite se na techcrunch.com i otvorite stranicu računa da biste upravljali pretplatom i otkazali uslugu.

2. Otkazivanje automatski obnovljenog Extra Cruncha. Ako otkažete automatski obnovljenu pretplatu na Extra Crunch, otkazivanje će obustaviti godišnju ili mjesečnu automatsku obnovu usluge. Nećete primiti povrat za trenutačno razdoblje naplate, ali i dalje ćete moći koristiti pretplatu tijekom preostalog razdoblja naplate, bez obzira na datum otkazivanja. Otkazivanje će stupiti na snagu nakon završetka trenutačnog razdoblja naplate. Na primjer, ako pretplatu na uslugu koja traje jedan mjesec otkažete peti dan tog mjeseca, uslugu ćete moći upotrebljavati cijeli taj mjesec, a otkazat će se u sljedećem ciklusu naplate. Na primjer, ako pretplatu na uslugu koja traje jednu godinu otkažete 100. dan te godine, uslugu ćete moći upotrebljavati do kraja godine, a otkazat će se u sljedećem ciklusu naplate.

3. Iznos naplate za uslugu može se promijeniti. Iznos za naplatu može se promijeniti. Ako ne otkažete uslugu, na taj način pristajete na automatsku naplatu iznosa koji je bio aktualan na početku svakog razdoblja naplate putem odabranog načina plaćanja (ili drugog načina plaćanja koji ste naveli ako naplata putem odabranog načina plaćanja ne uspije). Obavijest o bilo kakvom povećanju cijene poslat ćemo vam barem trideset (30) dana unaprijed. Pojedinosti o aktualnim naknadama objavit ćemo na stranici https://techcrunch.com/subscribe. Naknade koje naplatimo za jednu uslugu ne mogu se prenositi na druge usluge. TechCrunch ne pruža zaštitu cijene ili povrate u slučaju smanjenja cijene ili promotivne ponude.

4. Popusti i ponude. TechCrunch po vlastitom nahođenju može povremeno nuditi popuste ili posebne ponude. Ako ste primili ponudu za besplatnu probu u vezi s registracijom na uslugu, naplata će se izvršiti tek nakon što razdoblje vaše besplatne probe završi. Nakon što ponuda ili razdoblje probe završi, usluga će se automatski naplaćivati dok je ne otkažete. Ako otkažete pretplatu tijekom razdoblja probe, nećete moći pristupiti usluzi nakon što razdoblje probe završi, osim ako kupite uslugu. Naredni datumi naplate bit će točno mjesec ili godinu dana nakon datuma prve naplate. Ako ste, primjerice, godišnju pretplatu kupili 15. listopada, dobili ste prvih 30 dana besplatno i niste otkazali uslugu u tih prvih 30 dana, naplata će se izvršiti tek 14. studenoga (listopad ima 31 dan). Stoga će se automatska obnova naplaćivati 14. studenoga svake sljedeće godine dok ne odlučite otkazati pretplatu. Ako tijekom trenutačnog razdoblja pretplate primite posebnu ponudu ili popust, vaš će se datum naplate produljiti u skladu s dodatnim razdobljem popusta ili posebne ponude.

5. Korisnici u EU-u. Ako ste građanin Europske unije, 5. odjeljak primjenjuje se ne dovodeći u pitanje vaša prava na temelju odjeljaka 14.13(i) i (j) uvjeta pružanja usluge tvrtke Verizon Media. U tim odjeljcima možete pronaći pojedinosti o vašem pravu otkazivanja pretplate 14 dana nakon kupnje. Pravo na otkazivanje možete iskoristiti putem veza u odjeljku 14.13(i) ili putem svojeg računa za TechCrunch.

6. TRAJANJE I PREKID

Iako nije dužan to napraviti, TechCrunch može odmah obustaviti uslugu, ukinuti vam trenutačni ili budući pristup usluzi, kao i onemogućiti njezinu upotrebu ako prema vlastitom nahođenju zaključi sljedeće: (a) naveli ste podatke koji nisu točni, istiniti, aktualni ili potpuni ili TechCrunch zbog opravdanih razloga smatra da ti podaci nisu točni, istiniti, aktualni ili potpuni, (b) sudjelujete u nezakonitim ili obmanjujućim aktivnostima, (c) sudjelujete u aktivnostima koje mogu ugroziti prava TechCruncha ili drugih ili (d) se niste pridržavali ovih dodatnih uvjeta za plaćene usluge, pravila zaštite privatnosti, uvjeta pružanja usluge tvrtke Verizon Media ili bilo kojih povezanih uvjeta. TechCrunch ne snosi nikakvu odgovornost za podatke ili sadržaj koji je izbrisan zbog nevažeće kreditne kartice.

7. UGOVORNA STRANA, MJERODAVNO PRAVO I LOKACIJA ZA RJEŠAVANJE SPOROVA I DRUGE LOKALNE ODREDBE

Uslugu pruža društvo koje nudi uslugu u vašem području, kako je navedeno u nastavku („primjenjivo društvo Verizon Media“). U Kanadi je ova usluga dostupna svim stanovnicima Kanade, isključujući Quebec. Primjenjivo društvo Verizon Media jest davatelj usluge s kojim sklapate ugovor. U vašoj zemlji ili regiji možda neće biti dostupne sve značajke. Različite značajke mogu biti dostupne u različitim verzijama usluge. Mjerodavno pravo, lokacija za rješavanje sporova, određeni definirani uvjeti (uključujući primjenjivo društvo Verizon Media) i druge važne odredbe koje se odnose na određenu regiju navedene su u tablici u nastavku. Ako imate pitanja, prijavite se na techcrunch.com i otvorite stranicu računa. Na stranici računa kliknite odjeljak za pomoć i obratite se korisničkoj službi.

Regija

Primjenjivo društvo Verizon Media

Primjenjiva pravila zaštite privatnosti

Regionalni uvjeti

Sjedinjene Američke Države

Oath Inc.

https://verizonmedia.com/policies/

us/en/verizonmedia/privacy/index.html

Primjenjuje se odjeljak 14.2 (SAD) uvjeta pružanja usluge tvrtke Verizon Media

Kanada (isključujući Quebec

Oath (Canada) Corp. Adresa: 99 Spadina Avenue, 2. kat, Toronto, Ontario M5V 3P8.

https://verizonmedia.com/policies/

ca/en/verizonmedia/privacy/index.html

Primjenjuje se odjeljak 14.5 (Kanada) uvjeta pružanja usluge tvrtke Verizon Media (isključujući 14.5(a)(i)).

Njemačka, Francuska, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo

Verizon Media EMEA Limited

https://verizonmedia.com/policies/

ie/en/verizonmedia/privacy/index.html

Primjenjuje se odjeljak 14.13 (Europa, Bliski istok i Afrika) uvjeta pružanja usluge tvrtke Verizon Media.

Datum zadnjeg ažuriranja: 7. listopada 2019.