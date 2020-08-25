Extra Crunch Terms of Service (Arabic)

شروط خدمة مدفوعة إضافية من أجل EXTRA CRUNCH

الإقرار والموافقة على الشروط والسياسات

1- مرحبًا بك في Extra Crunch (“الخدمة”)، المقدمة بواسطة كيان شركة Verizon Media المحدد في القسم 7 أدناه (“TechCrunch”)، وهي خدمة يمكن من خلالها للمستخدمين المسجلين الدفع من أجل الوصول إلى ميزات متميزة من خدمة TechCrunch.

يتم توفير EXTRA CRUNCH باللغة الإنجليزية فقط.

2- الموافقة على الشروط. باستخدام الخدمة ومتابعة استخدامها، توافق أنت وTechCrunch على الشروط والسياسات التالية (وأي عناوين url تالية): يُشار إلى شروط الخدمة الإضافية المدفوعة لـ Extra Crunch (“الشروط الإضافية المدفوعة”) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/extracrunch/index.html) إلى جانب شروط خدمة Verizon Media https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/terms/otos/index.html)(يُشار إليهما معًا باسم “الشروط”) وسياسة خصوصية Verizon Media (“سياسة الخصوصية”) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/privacy/intl/index.html) هنا.

3- التغييرات في الشروط. تحتفظ TechCrunch بالحق في تحديث تلك الشروط الإضافية المدفوعة وكل المستندات المُشار إليها وتغييرها، من حين لآخر. يمكنك العثور على أحدث إصدار من الشروط على عناوين URL المدرجة أعلاه. تجب مراجعة هذه المستندات بصورة دورية للتحقق من التحديثات. سيشكل استخدامك المستمر للخدمة قبولاً لأي شروط تم تعديلها. في حال وجود أي تباين بين تلك الشروط الإضافية المدفوعة وشروط خدمة Verizon Media، ستكون الأولوية للشروط المدفوعة الإضافية.

توافق على الالتزام بتلك الشروط الإضافية المدفوعة وكل المستندات المُشار إليها، لذلك يُرجى قراءة الشروط والأحكام بعناية.

4- شروط EXTRA CRUNCH

1- للتسجيل في الخدمة، يجب أن يتوفر لديك حساب TechCrunch. كما يتعين عليك توفير رقم بطاقتك الائتمانية، ومعلومات الفوترة، وأي معلومات أخرى (“معلومات التسجيل”)، التي سيتم تخزينها لأغراض معالجة مدفوعات اشتراكك ووفقًا لسياسة الخصوصية المتبعة لدينا. توافق على أن تكون معلومات التسجيل التي توفرها صحيحة وصالحة ودقيقة وكاملة، وأنك ستحافظ على هذه المعلومات وتحدثها للحفاظ على صحتها ودقتها وحداثتها واكتمالها. إذا قدمت أي معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير حديثة أو غير مكتملة، أو إذا كان لدى TechCrunch أسباب معقولة للاشتباه في كون هذه المعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير حديثة أو غير مكتملة، فإنه يحق لـ TechCrunch إنهاء حسابك ورفض وصولك الحالي والمستقبلي بالكامل إلى الخدمة أو استخدامها.

2- تتحمل أنت، وليس TechCrunch، مسؤولية جميع المشتريات التي تتم من خلال حساب TechCrunch أو التي لها علاقة بمعرّف TechCrunch لديك. لا تتحمل TechCrunch مسؤولية المشتريات غير المصرح بها أو الأخطاء التي تتم باستخدام معرّف TechCrunch أو حساب TechCrunch لديك. يجب عليك حل النزاعات المرتبطة بالشراء والإبلاغ على الفور بالاستخدام غير المصرح به لبطاقتك الائتمانية إلى شركة بطاقتك الائتمانية، أو مزوّد خدمة الدفع عبر الإنترنت أو التاجر أو البنك الذي تتعامل معه. قد تكون مسؤوليتك المتعلقة بالاستخدام غير المصرح به لبطاقتك محددة بواسطة اتفاقية الجهة المُصدرة لبطاقتك و/أو القانون المعمول به. إلى جانب استخدامات معلومات الحساب المصرح بها بموجب الشروط المدفوعة الإضافية هذه أو أي مستندات مضمنة، يحق لشركة TechCrunch الوصول إلى معلومات بطاقتك والاحتفاظ بها ومراقبتها والكشف عنها بنية حسنة باعتبار أن هذا الإجراء ضروري بصورة معقولة للتحقق من حسابك، أو لتحديد المشاكل أو حلها، أو للاستجابة للاستفسارات المتعلقة بخدمتك، ولكن لا يشمل أي شيء في هذا القسم واجبًا نحو TechCrunch لتنفيذ أي من عمليات الكشف هذه.

5- التجديد التلقائي وعمليات الاسترداد وشروط الدفع

يمكنك شراء Extra Crunch على أساس الاشتراك السنوي أو الشهري.

1- التجديد التلقائي. سيتم احتساب الرسوم الحالية للخدمة بصورة تلقائية وعلى الفور من طريقة الدفع المخصصة لديك، أو في حالة فشل طريقة الدفع المخصصة لديك، فسيتم احتسابها من أي طريقة دفع أخرى مسجلة لدينا. ستتوفر تفاصيل رسومك من صفحة حسابك. يتم توفير الخدمة على أساس التجديد التلقائي بداية من التاريخ الذي سجلت فيه في الخدمة وحتى تقوم بالإلغاء. سيتم احتساب رسوم التجديد من طريقة الدفع المخصصة لديك، أو في حالة فشل طريقة الدفع المخصصة لديك، أي طريقة دفع أخرى مسجلة لدينا، إلا إذا قمت بالإلغاء قبل نهاية الفترة الحالية بمدة 48 ساعة على الأقل. يحق لك إلغاء الخدمة في أي وقت. لإلغاء الخدمة، سجل الدخول إلى techcrunch.com وانتقل إلى صفحة حسابك لإدارة اشتراكك وإلغاء خدمتك.

2- إلغاء التجديد التلقائي لـ Extra Crunch. إذا اخترت إلغاء اشتراك Extra Crunch المجدد تلقائيًا، فسيؤدي الإلغاء إلى إيقاف التجديد التلقائي الدوري (السنوي أو الشهري) للخدمة. لن تحصل على استرداد المال مقابل فترة الفوترة الحالية، ولكن ستستمر في الحصول على اشتراكك للفترة المتبقية من فترة الفوترة الحالية، بغض النظر عن تاريخ الإلغاء. يسري الإلغاء بعد انقضاء فترة الفوترة الحالية. على سبيل المثال، إذا كانت الخدمة لمدة شهر واحد، وقمت بالإلغاء في اليوم الخامس من هذا الشهر، فسوف تستمر في الحصول على الخدمة في هذا الشهر وسيتم إلغاء الخدمة في دورة الفوترة التالية. على سبيل المثال أيضًا، إذا كانت الخدمة لمدة عام واحد، وقمت بالإلغاء في اليوم المائة من هذا العام، فسوف تستمر في الحصول على الخدمة في هذا العام وسيتم إلغاء الخدمة في دورة الفوترة التالية.

3- قد يتغير المبلغ المفروض على الخدمة. قد يتغير المبلغ المفروض. إذا لم تقم بإلغاء الخدمة، فإنك توافق بموجب ذلك على احتساب الرسوم التي تكون سارية في حينها من طريقة الدفع (أو إذا فشلت طريقة الدفع المخصصة لديك، فأي طريقة دفع أخرى مسجلة لدينا) بصورة تلقائية مقابل الخدمة عند بداية كل فترة تجديد. سوف نقدم لك إخطارًا بأي زيادة في السعر قبل ثلاثين (30) يومًا على الأقل. سيتم نشر تفاصيل الرسوم الحالية على https://techcrunch.com/subscribe. لا يجوز فرض الرسوم الخاصة بإحدى الخدمات مقابل خدمات أخرى. لا توفر TechCrunch حماية الأسعار أو عمليات الاسترداد في حالة انخفاض الأسعار أو العروض الترويجية.

4- الخصومات والعروض. يحق لشركة TechCrunch، حسب تقديرها، تقديم الخصومات أو العروض الخاصة من وقت لآخر. إذا حصلت على عرض لفترة تجريبية مجانية متعلقة بالاشتراك في الخدمة، فإنه لن يتم فرض رسوم عليك في المرة حتى تنتهي الفترة التجريبية المجانية التي تستمتع بها. بمجرّد أن ينتهي العرض أو الفترة التجريبية، سيتم فرض الرسوم عليك بصورة تلقائية مقابل الخدمة حتى تقوم بالإلغاء. إذا قمت بالإلغاء أثناء الفترة التجريبية، فلن تتمكن من الوصول إلى الخدمة بمجرد أن تنتهي الفترة التجريبية، إلا إذا قمت بشراء الخدمة. ستكون تواريخ الفوترة اللاحقة كل شهر أو كل عام من تاريخ الفوترة الأول لديك. على سبيل المثال، إذا قمت بشراء اشتراك سنوي في 15 أكتوبر وحصلت على أول 30 يومًا مجانًا، وإذا لم تقم بالإلغاء خلال أول 30 يومًا، فلن يتم فرض التكلفة عليك على الإطلاق حتى 14 نوفمبر (يتألف شهر أكتوبر من 31 يومًا). وبالتالي، سيتم فرض الرسوم عليك بصورة تلقائية مرة أخرى في 14 نوفمبر من كل عام لاحق، حتى تقرر الإلغاء. إذا حصلت على خصم أو عرض خاص أثناء الفترة الحالية، فسوف يتم تمديد تاريخ الفوترة لديك بالفترة الإضافية من الخصم أو العرض الخاص.

5- المستخدمون في الاتحاد الأوروبي. إذا كنت مقيمًا في الاتحاد الأوروبي، فإن القسم 5 ينطبق بدون إجحاف على حقوقك بموجب الأقسام 14.13(ط) و(ي) في شروط خدمة Verizon Media. يُرجى الرجوع إلى هذه الأقسام للحصول على تفاصيل حول حقك الممتد لفترة 14 يومًا للإلغاء بعد إكمال عملية شرائك. يمكنك ممارسة حقك في الإلغاء من خلال الروابط في القسم 14.13(ط) أو من خلال حساب TechCrunch لديك.

6- الفترة والإنهاء

يحق لشركة TechCrunch، ولكن بدون واجب عليها، إنهاء الخدمة على الفور ورفض السماح بوصولك الحالي أو المستقبلي إلى جزء من الخدمة أو الخدمة بالكامل إذا وجدت TechCrunch حسب تقديرها وحدها ما يلي: (أ) أنك قمت بتوفير أي معلومات غير صالحة أو غير حقيقية أو غير دقيقة أو غير حديثة أو غير مكتملة، أو وجدت TechCrunch أسبابًا معقولة للاشتباه في أن المعلومات غير صالحة أو غير حقيقية أو غير دقيقة أو غير حديثة أو غير مكتملة، أو (ب) اشتراكك في أنشطة احتيالية أو غير قانونية، أو (ج) اشتراكك في أنشطة قد تضر بحقوق TechCrunch أو الأشخاص الآخرين، أو (د) فشلك في الالتزام ببنود “الشروط المدفوعة الإضافية” هذه، أو سياسة الخصوصية، أو شروط خدمة Verizon Media، أو أي شروط مضمنة. لا تتحمل TechCrunch أي مسؤولية تجاه المعلومات أو المحتوى الذي يتم حذفه بسبب استخدام بطاقة ائتمان غير صالحة.

7- الطرف المتعاقد واختيار القانون ومكان حل النزاعات وأحكام المنطقة المحلية الأخرى

يتم توفير الخدمة بواسطة الشركة الموفرة للخدمة في منطقتك كما هو موضح أدناه (“شركة Verizon Media المعنية”). في ما يخص كندا، تكون الخدمة متاحة لجميع السكان في كندا، باستثناء مدينة كيبك. شركة Verizon Media المعنية هي المزوّد الذي تتعاقد معه مقابل الخدمة. قد لا تتوفر كل الميزات في بلدك أو منطقتك. قد تتوفر ميزات مختلفة في إصدارات مختلفة من الخدمة. يتم توضيح اختيار القانون ومكان حل النزاعات والشروط المحددة المعرفة (بما في ذلك شركة Verizon Media المعنية) والأحكام الأخرى المهمة الخاصة بمنطقة معينة في الجدول أدناه. إذا كان لديك أسئلة، فسجل الدخول إلى techcrunch.com وانتقل إلى صفحة حسابك. من صفحة الحساب، انقر فوق قسم المساعدة للاتصال بخدمة العملاء.

المنطقة

كيان Verizon Media المعني

سياسة الخصوصية السارية

الشروط الإقليمية

الولايات المتحدة

Oath Inc.‎

https://verizonmedia.com/policies/

us/en/verizonmedia/privacy/index.html

سينطبق القسم 14.2 (الولايات المتحدة) في شروط خدمة Verizon Media

كندا (باستثناء مدينة كيبك)

Oath (Canada) Corp.‎ العنوان: ‎99 Spadina Avenue, 2nd Floor, Toronto, Ontario M5V 3P8.

https://verizonmedia.com/policies/

ca/en/verizonmedia/privacy/index.html

سينطبق القسم 14.5 (كندا) في شروط خدمة Verizon Media (باستثناء 14.5(أ)(ط)).

ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة

Verizon Media EMEA Limited

https://verizonmedia.com/policies/

ie/en/verizonmedia/privacy/index.html

سينطبق القسم 14.13 (أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) في شروط خدمة Verizon Media.

آخر تحديث 7 أكتوبر 2019