Extra Crunch Terms of Service (Swedish)

TILLÄGGSANVÄNDARVILLKOR FÖR AVIGFTBELAGD TJÄNSTEN EXTRA CRUNCH

ERKÄNNANDE OCH GODKÄNNANDE AV VILLKOREN OCH POLICYER

1. Välkommen till Extra Crunch (“Tjänsten”), som erbjuds av företagsenheten Verizon Media som anges i avsnitt 7 nedan (“TechCrunch”), en tjänst genom vilken registrerade användare kan betala för tillgång till premiumfunktioner i TechCrunch-tjänsten.

EXTRA CRUNCH ERBJUDS ENDAST PÅ ENGELSKA.

2. Godkännande av villkoren. Genom att använda och fortsätta använda tjänsten godkänner du och TechCrunch följande villkor och policyer (och efterföljande urls), tilläggsanvändarvillkorna för avgiftbelagd tjänst Extra Crunch, (“Tilläggsanvändarvillkor för avgiftbelagd tjänst”) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/extracrunch/index.html) som är tillägg till Verizon Medias användarvillkor https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/terms/otos/index.html)(nedannämnda “Villkor”) och Verizon Medias integritetspolicyn (“Integritetspolicy”) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/privacy/intl/index.html), alla härmed införlivade genom referens.

3. Ändringar av villkoren. TechCrunch förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra då och då ,tilläggsanvändarvillkorna för avgiftbelagd tjänst och alla dokument som införlivats som referens. Du hittar den senaste versionen av villkoren på webbadresserna som anges ovan. Kontrollera dessa dokument regelbundet för uppdateringar. Din fortsatta användning av tjänsten utgör ett godkännande av de ändrade villkoren. Vid bristande överensstämmelse mellan tilläggsanvändarvillkorna för avgiftsbelagd tjänst och Verizon Media användarvillkoren, skall tilläggsanvändarvillkorna för avgiftbelagd tjänst gälla.

DU GODKÄNNER ATT BLI BUNDEN TILL TILLÄGGSANVÄNDARVILLKORNA FÖR AVGIFTBELAGD TJÄNST OCH ALLA DOKUMENT SOM INFÖRLIVATS SOM REFERENS.

4. VILLKOREN FÖR EXTRA CRUNCH

1. För att kunna registrera dig för tjänsten måste du ha ett TechCrunch-konto. Du måste också ange ditt kreditkortsnummer, fakturering och annan information (“Registreringsinformation”), som kommer att sparas för att behandla dina prenumerationsbetalningar och i enlighet med vår integritetspolicy. Du samtycker till att endast tillhandahålla korrekt, exakt, aktuell och komplett registreringsinformation och till att uppdatera denna information så att den hela tiden är korrekt, exakt, aktuell och komplett. Om du lämnar någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, eller om TechCrunch har rimliga skäl att misstänka att informationen är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har TechCrunch rätt att stänga av ditt konto och vägra nuvarande eller framtida användning av tjänsten.

2. Du, och inte TechCrunch, ansvarar för alla inköp som görs via ditt TechCrunch-konto eller i samband med ditt TechCrunch-ID. TechCrunch ansvarar inte för obehöriga köp eller fel som görs med ditt TechCrunch-ID eller ditt TechCrunch-konto. Du måste lösa köprelaterade tvister med och omedelbart rapportera obehörig användning av ditt kreditkort till ditt kreditkortsföretag, onlinebetaltjänstleverantör, handlare eller bank. Ditt ansvar för obehörig användning av ditt kort kan begränsas av ditt kortutgivares avtal och/eller av tillämplig lag. Förutom användningen av kontoinformation som godkänts av dessa tilläggsanvändarvillkor för avgiftsbelagd tjänst eller alla införlivade dokument kan TechCrunch komma åt, bevara, övervaka och avslöja din kortinformation i god tro att sådan åtgärd är nödvändig för att verifiera ditt konto, för att identifiera eller lösa problem, eller för att svara på förfrågningar om din tjänst, men ingenting i detta avsnitt ska införa en skyldighet för TechCrunch att göra sådana avslöjanden.

5. AUTOMATISK FÖRNYELSE, ÅTERBETALNINGAR OCH BETALNINGSVILLKOR

Du kan köpa Extra Crunch på årsbasis eller månadsvis.

1. Automatisk förnyelse. Den aktuella avgiften för tjänsten debiteras automatiskt och omedelbart på din angivna betalningsmetod eller, om din betalningsmetod misslyckas, på någon annan betalningsmetod som du har registrerat hos oss. Detaljer om dina avgifter kommer att finnas tillgängliga från din kontosida. Tjänsten tillhandahålls med automatisk förnyelse från och med det datum då du registrerar dig för tjänsten tills du avbryter tjänsten. Din utvalda betalningsmetod eller, om din angivna betalningsmetod misslyckas, någon annan betalningsmetod som du har registrerat hos oss kommer att debiteras för förnyelse såvida du inte avbokar minst 48 timmar före slutet av den aktuella perioden. Du har rätt att när som helst avbryta tjänsten. För att avbryta tjänsten loggar du in på techcrunch.com och går till ditt kontosida för att hantera din prenumeration och avbryta din tjänst.

2. Hur man avbryter automatisk förnyelse av Extra Crunch. Om du väljer att avbryta automatisk förnyelse av din prenumeration på Extra Crunch kommer den periodiska (årliga eller månatliga) automatiska förnyelsen av tjänsten avbrytas.. Du kommer inte att få återbetalning för den aktuella faktureringsperioden men kommer att fortsätta att få din prenumeration under resten av den aktuella faktureringsperioden, oavsett avbokningsdatum. Avslutningen av din prenumeration träder i kraft träder i kraft efter att den aktuella faktureringsperioden har passerat. Om tjänsten till exempel gäller enmånadsperioder och du avbryter den den 5:e dagen i denna månaden kommer du att fortsätta få tjänsten för denna månad och tjänsten kommer att avbrytas vid nästa faktureringscykel. Dessutom, om tjänsten till exempel gäller ettårsperioder och du avbryter den den 100:e dagen i detta året kommer du att fortsätta få tjänsten för detta år och tjänsten kommer att avbrytas vid nästa faktureringscykel.

3. Beloppet som debiteras för tjänsten kan ändras. Det debiterade beloppet kan ändras. Om du inte avbryter tjänsten godkänner du härmed att betalningsmetoden (eller, om din angivna betalningsmetod misslyckas, någon annan betalningsmetod som du har registrerat) automatiskt debiteras den dåvarande avgiften för tjänsten vid början av varje förnyelseperiod. Användarna underrättas om eventuella prishöjningar minst trettio (30) dagar innan de träder i kraft. Detaljer om de aktuella avgifterna kommer att publiceras på https://techcrunch.com/subscribe. Avgifter som debiteras för en tjänst kan inte krediteras andra tjänster. TechCrunch tillhandahåller inte prisskydd eller återbetalningar i fall av prissänkning eller kampanjerbjudande.

4. Rabatter och erbjudanden. TechCrunch efter eget gottfinnande kan erbjuda rabatter eller specialerbjudanden då och då. Om du har fått ett erbjudande för en gratis provperiod i samband med att du registrerar dig för tjänsten kommer du inte att debiteras för första gången förrän din gratis provperiod har avslutats. När erbjudandet eller provperioden har avslutas debiteras du automatiskt för tjänsten tills du avbryter den. Om du avbryter tjänsten under testperioden har du inte tillgång till tjänsten när testperioden är slut, såvida du inte köper tjänsten. Efterföljande faktureringsdatum är på samma månads- eller årsdagen som ditt första faktureringsdatum. Om du till exempel köper ett årsabonnemang den 15 oktober och du får de första 30 dagarna gratis och om du inte säger upp abonnemanget under de första 30 dagarna, kommer du inte att debiteras alls förrän den 14 november (det finns 31 dagar i oktober ). Därefter debiteras du automatiskt den 14 november varje påföljande år tills du bestämmer dig för att avbryta. Om du får en rabatt eller ett specialerbjudande under innevarande period förlängs ditt faktureringsdatum för den ytterligare perioden när rabatten eller specialerbjudandet gäller.

5. Användare i EU. Om du är bosatt i ett EU-land påverkar detta avsnitt 5 inte dina rättigheter enligt avsnitt 14.13 (i) och (j) i Verizon Medias användarvillkor. Se dessa avsnitt för detaljer om din 14 dagars ångerrätt efter att ditt köp har slutförts. Du kan utöva din annulleringsrätt via länkarna i avsnitt 14.13 (i) eller via ditt TechCrunch-konto.

6. VILLKOR OCH AVSLUTNING

TechCrunch kan, men har ingen skyldighet, att omedelbart avsluta tjänsten och vägra att tillåta all nuvarande eller framtida tillgång till eller användning av tjänsten om TechCrunch efter eget gottfinnande drar slutsatsen att: (a) du har lämnat information som är ogiltig, osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, eller TechCrunch har rimliga skäl att misstänka att sådan information är ogiltig, osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, (b) du är engagerad i bedrägliga eller olagliga aktiviteter, (c) du är engagerad i aktiviteter som kan skada rättigheterna av TechCrunch eller andra, eller (d) du har misslyckats med att följa villkoren i dessa tilläggsvillkor för avgiftsbelagd tjänst, sekretesspolicyn eller Verizon Medias användarvillkor eller några införlivade villkor . TechCrunch är inte ansvarig för information eller innehåll som raderas på grund av ett ogiltigt kreditkort.

7. AVTALSSLUTANDE PART, LAGVAL, VAR TVISTER SKA LÖSAS OCH ANDRA LOKALA VILLKOR

Tjänsten tillhandahålls av det företag som erbjuder tjänsten i din region enligt nedan (“Aktuellt Verizon Media-företag”). För Kanada är denna tjänst öppen för alla invånare i Kanada, utom Quebec. Det tillämpliga Verizon Media-företaget är detta företag som är den avtalsslutande parten. Alla funktioner är kanske inte tillgängliga i ditt land eller din region. Funktionerna kan skilja sig åt mellan olika versioner av tjänsten. Lagval, var tvister ska lösas, definitioner (inklusive aktuellt VerizonMedia-företag) och andra lokala villkor anges i tabellen nedan. Om du har några frågor, logga in på techcrunch.com och gå till din kontosida. Från kontosidan klickar du på hjälpavsnittet för att kontakta kundtjänst.

Område

Aktuellt Verizon Media-enhet

Tillämplig sekretesspolicy

Regionala villkor

USA

Oath Inc.

https://verizonmedia.com/policies/

us/en/verizonmedia/privacy/index.html

Avsnitt 14.2 (USA) i Verizon Medias användarvillkor ska tillämpas

Kanada (exklusive Quebec

Oath (Canada) Corp. Adress: 99 Spadina Avenue, 2nd Floor, Toronto, Ontario M5V 3P8, Kanada.

https://verizonmedia.com/policies/

ca/en/verizonmedia/privacy/index.html

Avsnitt 14.5 (Kanada) i Verizon Medias användarvillkor ska tillämpas med undantag av 14.5(a) (i)).

Tyskland, Frankrike, Spanien och Storbritannien

Verizon Media EMEA Limited

https://verizonmedia.com/policies/

ie/en/verizonmedia/privacy/index.html

Avsnitt 14.13 (Europa, Mellanöstern och Afrika) i Verizon Medias användarvillkor ska tillämpas.

Senast uppdaterad 7 oktober 2019