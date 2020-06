Extra Crunch Terms of Service (Spanish)

CONDICIONES DE SERVICIO DE PAGO ADICIONALES PARA EXTRA CRUNCH

RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES Y POLÍTICAS

1. Te damos la bienvenida a Extra Crunch (el «Servicio»), ofrecido por la entidad corporativa de Verizon Media aplicable identificada en la Sección 7 más abajo («TechCrunch»), un servicio por el que los usuarios registrados pueden pagar para acceder a funciones prémium del servicio TechCrunch.

EXTRA CRUNCH SE OFRECE SOLO EN LENGUA INGLESA.

2. Aceptación de las condiciones. Al utilizar el Servicio, tú y TechCrunch aceptáis las siguientes condiciones y políticas (y cualquier URL sucesiva): estas Condiciones de servicio de pago adicionales para Extra Crunch (“Condiciones de pago adicionales”) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/extracrunch/index.html), que son adicionales a las Condiciones de servicio de Verizon Media (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/terms/otos/index.html) (en conjunto, las «Condiciones») y la Política de privacidad de Verizon Media (“Política de privacidad”) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/privacy/intl/index.html), todas ellas incorporadas aquí por referencia.

3. Cambios en las condiciones. TechCrunch se reserva el derecho de actualizar y modificar ocasionalmente estas Condiciones de servicio de pago adicionales y todos los documentos incorporados por referencia. Encontrarás la versión más reciente de las Condiciones en las URL incluidas anteriormente. Debes consultar estos documentos periódicamente para ver si hay actualizaciones. El uso continuado del Servicio constituirá la aceptación de todas las condiciones modificadas. En el caso de que haya alguna incoherencia entre estas Condiciones de pago adicionales y las Condiciones de servicio de Verizon Media, prevalecerán estas Condiciones de pago adicionales.

ESTÁS ACEPTANDO ESTAS CONDICIONES DE PAGO ADICIONALES Y TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERENCIA; LEE ATENTAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.

4. CONDICIONES PARA EXTRA CRUNCH

1. Para poder registrarte en el Servicio, debes tener una cuenta de TechCrunch. También debes proporcionar tu número de tarjeta de crédito, datos de facturación y otra información («Información de registro»), que se guardarán con el fin de procesar los pagos de tu suscripción y de acuerdo con nuestra Política de privacidad. Aceptas que la Información de registro que proporcionas es veraz, válida, exacta, actual y completa, y que mantendrás dicha información actualizada para conservar su veracidad, exactitud, actualidad e integridad. Si proporcionas información que no es veraz, exacta, actual o completa, o TechCrunch tiene motivos razonables para sospechar que dicha información no lo es, TechCrunch se reserva el derecho de dar de baja la cuenta y denegarte todo acceso actual o futuro al Servicio o el uso de este.

2. Tú, y no TechCrunch, eres responsable de todas las compras que se realicen a través de tu cuenta de TechCrunch o en relación con tu ID de TechCrunch. TechCrunch no es responsable de las compras no autorizadas ni de los errores que se cometan utilizando tu ID de TechCrunch o tu cuenta de TechCrunch. Toda disputa relacionada con las compras se debe resolver con la empresa correspondiente, el proveedor del servicio de pago en línea, el comerciante o tu banco, a quienes debes notificar inmediatamente cualquier uso no autorizado de tu tarjeta de crédito. Tu responsabilidad en relación con el uso no autorizado de tu tarjeta puede estar limitada por el contrato que tengas con el emisor de la tarjeta o según las leyes aplicables. Además de los usos de la información de la cuenta autorizados por las Condiciones de pago adicionales o los documentos incorporados, TechCrunch podrá acceder a la información de tu tarjeta, así como conservarla, controlarla y divulgarla, creyendo, de buena fe, que dicha acción es razonablemente necesaria para comprobar tu cuenta, identificar o solucionar problemas, o responder a consultas sobre tu Servicio, pero nada de lo que se indique en este apartado impone ninguna obligación a TechCrunch para realizar dichas divulgaciones.

5. RENOVACIÓN AUTOMÁTICA, REEMBOLSOS Y CONDICIONES DE PAGO

Puedes comprar Extra Crunch con una suscripción anual o mensual.

1. Renovación automática. La tarifa actual del Servicio se cargará de forma automática e inmediata al método de pago designado o, si este falla, a cualquier otro método de pago que tengas registrado con nosotros. Encontrarás los detalles de las tarifas en la página de tu cuenta. El Servicio se proporciona con renovación automática, empezando en la fecha en la que te registras en el Servicio, hasta que canceles. Se cargará el importe de renovación al método de pago designado o, si este falla, a cualquier otro método de pago que tengas registrado con nosotros, a menos que canceles el Servicio como mínimo 48 horas antes de que finalice el período actual. Tienes derecho a cancelar el Servicio en cualquier momento. Para cancelar el Servicio, inicia sesión en techcrunch.com y ve a la página de tu cuenta para gestionar tu suscripción y cancelar el Servicio.

2. Cancelación de la renovación automática de Extra Crunch. Si decides cancelar la renovación automática de Extra Crunch, la cancelación cesará la renovación automática periódica (anual o mensual) del Servicio. No recibirás ningún reembolso por el período de facturación actual. Seguirás recibiendo la suscripción durante el tiempo restante del período de facturación actual, independientemente de la fecha de cancelación. La cancelación entrará en vigor después de que termine el período de facturación actual. Por ejemplo, si el Servicio es de períodos de un mes y lo cancelas en el 5.º día de ese mes, seguirás recibiendo el Servicio para el resto de ese mes y se cancelará en el siguiente ciclo de facturación. Asimismo, por ejemplo, si el Servicio es de períodos de un año y lo cancelas en el día 100 de ese año, seguirás recibiendo el Servicio para el resto de ese año y se cancelará en el siguiente ciclo de facturación.

3. El importe cobrado por el Servicio puede cambiar. El importe cobrado puede cambiar. Si no cancelas el Servicio, por medio del presente documento aceptas que la tarifa vigente del Servicio se cobre al método de pago (o, si se produce un error en el método de pago designado, a cualquier otro método de pago registrado) al inicio de cada período de renovación. Te enviaremos un aviso siempre que se produzca alguna subida de precio como mínimo treinta (30) días antes de que se haga efectiva. Los detalles de las tarifas actuales se publicarán en https://techcrunch.com/subscribe. Las tarifas cobradas para un servicio no pueden asignarse a otros servicios. TechCrunch no ofrece protección de precios ni reembolsos en el caso de una reducción de precios u oferta promocional.

4. Descuentos y ofertas. TechCrunch, a su discreción, puede ofrecer de vez en cuando descuentos u ofertas especiales. Si has recibido una oferta de período de prueba gratuita en relación con el registro en el Servicio, no se te cobrará por primera vez hasta que haya finalizado el período de prueba gratuita. Cuando finalice el período de prueba gratuita, se te cobrará automáticamente el Servicio hasta que lo canceles. Si cancelas durante el período de prueba, ya no tendrás acceso al Servicio una vez que este finalice, a menos que compres el Servicio. Las fechas de facturación subsiguientes se corresponderán con el aniversario mensual o anual de la primera fecha de facturación. Por ejemplo, si compras una suscripción anual el 15 de octubre y tienes los primeros 30 días gratuitos, y si no cancelas dentro de los primeros 30 días, entonces no se te cobrará nada hasta el 14 de noviembre (octubre tiene 31 días). Después, se te cobrará automáticamente el 14 de noviembre de cada año subsiguiente, hasta que decidas cancelar. Si recibes un descuento u oferta especial durante el plazo vigente, la fecha de facturación se ampliará según el período adicional del descuento u oferta especial.

5. Usuarios en la UE. Si eres residente de la Unión Europea, esta Sección 5 se aplicará sin perjuicio de tus derechos descritos en las Secciones 14.13(i) y (j) de las Condiciones de servicio de Verizon Media. Consulta estas secciones para obtener información detallada sobre tu derecho de cancelación de 14 días a contar desde la realización de tu compra. Puedes ejercer tu derecho de cancelación a través de los enlaces de la Sección Section 14.13(i) o de tu cuenta de TechCrunch.

6. PLAZO Y FINALIZACIÓN

TechCrunch puede, aunque no tiene responsabilidad de hacerlo, poner fin inmediatamente al Servicio y denegar todo acceso actual o futuro para usar el Servicio si TechCrunch, a su exclusiva discreción, determina lo siguiente: (a) que has proporcionado información que no es válida, veraz, exacta, actual o completa, o TechCrunch tiene sospechas razonables de que dicha información no lo sea, (b) que participas en actividades fraudulentas o ilegales, (c) que participas en actividades que podrían perjudicar los derechos de TechCrunch u otros, o (d) que no has cumplido las condiciones de estas Condiciones de servicio de pago adicionales, la Política de privacidad o la Condiciones de servicio de Verizon Media, o cualquier otra condición incorporada. TechCrunch no acepta ninguna responsabilidad por la información o el contenido que se elimine debido a una tarjeta de crédito no válida.

7. PARTE CONTRATANTE, ELECCIÓN DE LA LEGISLACIÓN, UBICACIÓN PARA RESOLVER DISPUTAS Y OTRAS DISPOSICIONES DE LA REGIÓN LOCAL

El Servicio es prestado por la empresa que ofrece el Servicio en tu región según lo establecido a continuación (la «Empresa de Verizon Media aplicable»). En Canadá, este Servicio está abierto a todos los residentes de Canadá, excluido Quebec. La Empresa de Verizon Media aplicable es el proveedor con el que contratas el Servicio. Es posible que no todas las características estén disponibles en tu país o región. Puede que haya características que solo estén disponibles en algunas versiones del Servicio. La elección de la legislación, la ubicación para resolver disputas, ciertas condiciones definidas (incluida la Empresa de Verizon Media aplicable) y otras disposiciones importantes específicas de la región se establecen en la tabla siguiente. Si tienes cualquier pregunta, inicia sesión en techcrunch.com y ve a la página de tu cuenta. En la página de la cuenta, haz clic en la sección de ayuda para contactar con nuestro equipo de atención al cliente.

Región

Entidad de Verizon Media aplicable

Política de privacidad aplicable

Condiciones regionales

Estados Unidos

Oath Inc.

https://verizonmedia.com/policies/

us/en/verizonmedia/privacy/index.html

Se aplicará la Sección 14.2 (Estados Unidos) de las Condiciones de servicio de Verizon Media

Canadá (excluyendo Quebec

Oath (Canadá) Corp. Dirección: 99 Spadina Avenue, 2nd Floor, Toronto, Ontario M5V 3P8.

https://verizonmedia.com/policies/

ca/en/verizonmedia/privacy/index.html

Se aplicará la Sección 14.5 (Canadá) de las Condiciones de servicio de Verizon Media (excluyendo 14.5(a)(i)).

Alemania, Francia, España y Reino Unido

Verizon Media EMEA Limited

https://verizonmedia.com/policies/

ie/en/verizonmedia/privacy/index.html

Se aplicará la Sección 14.13 (Europa, Oriente Medio y África) de las Condiciones de servicio de Verizon Media.

Última actualización: 7 de octubre de 2019