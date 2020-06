Extra Crunch Terms of Service (Portuguese)

TERMOS DE SERVIÇO ADICIONAIS PAGOS PARA O EXTRA CRUNCH

RECONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS E POLÍTICAS

1. Damos-lhe as boas-vindas ao Extra Crunch (o “Serviço”), fornecido pela entidade empresarial da Verizon Media aplicável identificada na Secção 7 abaixo (o “TechCrunch”), um serviço através do qual os utilizadores registados podem pagar para ter acesso às funcionalidades premium do serviço TechCrunch.

O EXTRA CRUNCH SÓ ESTÁ DISPONÍVEL EM INGLÊS.

2. Aceitação dos Termos. Ao utilizar e continuar a utilizar o Serviço, o utilizador e o TechCrunch concordam com os seguintes termos e políticas (e quaisquer URL que sucedam): os presentes Termos de Serviço Adicionais Pagos para o Extra Crunch (“Termos Adicionais Pagos”) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/extracrunch/index.html) são um complemento aos Termos de Serviço da Verizon Media (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/terms/otos/index.html) (coletivamente “Termos”) e à Política de Privacidade da Verizon Media (“Política de Privacidade”) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/privacy/intl/index.html), os quais se encontram incorporados no presente para referência.

3. Alterações aos Termos. O TechCrunch reserva-se o direito de atualizar e alterar, de tempos a tempos, os presentes Termos Adicionais Pagos e todos os documentos incorporados nos mesmos para referência. O utilizador pode encontrar a versão mais recente dos Termos nos URL indicados acima. Deve consultar estes documentos regularmente para o caso de terem sido atualizados. A utilização contínua do Serviço por parte do utilizador constituirá a aceitação de quaisquer termos que tenham sofrido alterações. Na eventualidade de alguma inconsistência entre os Termos Adicionais Pagos e os Termos de Serviço da Verizon Media, os presentes Termos Adicionais Pagos terão prevalência.

O UTILIZADOR ACEITA ESTAR VINCULADO PELOS PRESENTES TERMOS ADICIONAIS PAGOS E POR TODOS OS DOCUMENTOS INCORPORADOS NOS MESMOS PARA REFERÊNCIA. COMO TAL, LEIA CUIDADOSAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES.

4. TERMOS PARA O EXTRA CRUNCH

1. Para se poder registar no Serviço, o utilizador tem de ter uma conta TechCrunch. Também tem de fornecer o número do seu cartão de crédito, as suas informações de faturação e outras informações (as “Informações de registo”), as quais serão armazenadas com a finalidade de processar os pagamentos da subscrição, sempre em conformidade com a nossa Política de Privacidade. Concorda que as informações de registo que fornece são verdadeiras, válidas, precisas, atuais e completas, e que irá conservar e atualizar devidamente tais informações para as manter verdadeiras, precisas, atuais e completas. Caso o utilizador forneça informações falsas, dúbias, desatualizadas ou incompletas, ou caso o TechCrunch tenha motivos razoáveis para suspeitar que tais informações são falsas, dúbias, desatualizadas ou incompletas, o TechCrunch reserva-se o direito de encerrar a sua conta e de recusar todos e quaisquer acessos atuais ou futuros ao Serviço ou à utilização do mesmo.

2. O utilizador, e não o TechCrunch, é responsável por todas as compras realizadas através da sua conta TechCrunch ou associadas ao seu ID TechCrunch. O TechCrunch não se responsabiliza por compras não autorizadas ou erros ocorridos durante a utilização do seu ID TechCrunch ou da sua conta TechCrunch. O utilizador deve resolver quaisquer litígios relacionados com compras e denunciar imediatamente a utilização não autorizada do seu cartão de crédito à agência emissora, ao fornecedor do serviço de pagamento online, ao comerciante ou ao banco. A responsabilidade do utilizador pela utilização não autorizada do cartão pode ser limitada em conformidade com o acordo efetuado com o emissor do cartão e/ou pela legislação aplicável. Além das utilizações das informações da conta autorizadas pelos Termos Adicionais Pagos ou quaisquer documentos incorporados, o TechCrunch pode aceder, preservar, monitorizar e divulgar as informações do seu cartão em boa fé de que tal ação é razoavelmente necessária para validar a conta do utilizador, identificar ou resolver problemas, ou responder a dúvidas acerca do Serviço, mas nada na presente secção impõe à TechCrunch o dever de proceder a tais divulgações.

5. TERMOS DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA, REEMBOLSOS E PAGAMENTO

O utilizador pode adquirir o Extra Crunch na base de uma subscrição anual ou mensal.

1. Renovação automática. A taxa atual referente ao Serviço será cobrada automática e imediatamente ao método de pagamento designado ou, se este falhar, a qualquer outro método de pagamento que esteja registado no arquivo do utilizador. Os detalhes das taxas serão disponibilizados na página da sua conta. O Serviço é fornecido numa base de renovação automática com início na data em que o utilizador se registou no Serviço até ao cancelamento. A taxa de renovação será cobrada ao seu método de pagamento designado ou, se este falhar, a qualquer outro método de pagamento registado no arquivo do utilizador, salvo se proceder ao cancelamento do Serviço no prazo de 48 horas antes do fim do período atual. O utilizador tem o direito de cancelar o Serviço em qualquer altura. Para este efeito, tem de iniciar sessão em techcrunch.com, aceder à página da sua conta para gerir a sua subscrição e cancelar o Serviço.

2. Cancelamento da renovação automática do Extra Crunch. Caso o utilizador decida cancelar a subscrição com renovação automática do Extra Crunch, o cancelamento irá terminar a renovação periódica (anual ou mensal) automática do Serviço. O utilizador não irá receber um reembolso relativo ao período de faturação atual, mas continuará a ter acesso à subscrição durante o período de faturação em vigor, independentemente da data de cancelamento. O cancelamento é ativado após o fim do período de faturação em vigor. Por exemplo, no caso de o Serviço ser mensal e o utilizador o cancelar ao 5.º dia do mês, irá continuar a ter acesso ao Serviço durante esse mês e o Serviço será cancelado no próximo ciclo de faturação. Da mesma forma, se o Serviço for anual e o utilizador o cancelar no 100.º dia do ano, irá continuar a ter acesso ao Serviço durante esse ano e o Serviço será cancelado no próximo ciclo de faturação.

3. O montante cobrado pelo Serviço pode mudar. O montante cobrado pode mudar. Se não cancelar o Serviço, o utilizador consente pelo presente que a taxa em vigor será automaticamente cobrada ao método de pagamento designado (ou, se este falhar, a qualquer outro método de pagamento registado no arquivo do utilizador) no início de cada período de renovação. Caso ocorram alterações, enviaremos ao utilizador um aviso referente à subida de preços com, pelo menos, trinta (30) dias de antecedência. Os detalhes das taxas em vigor serão publicados em https://techcrunch.com/subscribe. As taxas cobradas por um serviço podem não ser creditadas para outros serviços. O TechCrunch não disponibiliza condições de proteção de preço ou reembolso na eventualidade de ocorrerem reduções de preços ou ofertas promocionais.

4. Descontos e ofertas. O TechCrunch, a seu próprio critério, pode oferecer descontos ou ofertas especiais periodicamente. Se o utilizador tiver recebido uma oferta para um período de avaliação gratuito relacionado com o registo no Serviço, não será cobrado qualquer valor monetário antes do fim do período de avaliação gratuito. Assim que a oferta ou o período de avaliação terminar, o Serviço será cobrado automaticamente ao utilizador até que seja cancelado. Se cancelar durante o período de avaliação, o utilizador não terá acesso ao Serviço assim que o período de avaliação terminar, a não ser que adquira o Serviço. As datas de faturação subsequentes serão no aniversário mensal ou anual da primeira data de faturação do utilizador. Por exemplo, se o utilizador adquirir uma subscrição anual a 15 de outubro, tiver direito aos primeiros 30 dias grátis e não cancelar dentro desse prazo de 30 dias, não lhe será cobrado nada até ao dia 14 de novembro (uma vez que o mês de outubro tem 31 dias). A partir daí, a cobrança será feita automaticamente a cada ano subsequente no dia 14 de novembro, até que o utilizador decida cancelar. Caso o utilizador receba um desconto ou oferta especial durante o período atual, a sua data de faturação será alargada pelo período adicional do desconto ou oferta especial.

5. Utilizadores na UE. Caso o utilizador resida na União Europeia, a presente Secção 5 não invalida quaisquer outros direitos que tenha ao abrigo das Secções 14.13(i) e (j) dos Termos de Serviço da Verizon Media. Consulte as secções mencionadas para obter detalhes sobre o seu direito de cancelamento no prazo de 14 dias após a conclusão da compra. Pode exercer esse direito de cancelamento através das ligações indicadas na Secção 14.13(i) ou através da sua conta TechCrunch.

6. VIGÊNCIA E CESSAÇÃO

O TechCrunch pode, mas não tem qualquer obrigação para, encerrar imediatamente o Serviço e recusar permitir quaisquer e todos os acessos atuais e futuros ou a utilização do Serviço por parte do utilizador no caso de o TechCrunch, a seu exclusivo critério, concluir que: (a) o utilizador forneceu informações inválidas, falsas, dúbias, desatualizadas ou incompletas, ou se o TechCrunch tiver motivos razoáveis para suspeitar que tais informações são inválidas, falsas, dúbias, desatualizadas ou incompletas, (b) o utilizador está envolvido em atividades fraudulentas ou ilegais, (c) o utilizador está envolvido em atividades que possam ir contra os direitos do TechCrunch ou de outrem, ou (d) o utilizador não cumpriu os termos dos presentes Termos Adicionais Pagos, da Política de Privacidade ou dos Termos de Serviço da Verizon Media ou quaisquer termos incorporados. O TechCrunch não se responsabiliza por informações ou conteúdos que sejam eliminados devido a um cartão de crédito inválido.

7. PARTE CONTRATANTE, LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E LOCALIZAÇÃO PARA A RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS E OUTRAS DISPOSIÇÕES REGIONAIS LOCAIS

O Serviço é fornecido pela empresa que oferece o Serviço na sua região, conforme definido abaixo (a “Empresa da Verizon Media Aplicável”). No Canadá, o Serviço está disponível para todos os residentes, salvo os residentes do Quebeque. A Empresa da Verizon Media Aplicável corresponde ao fornecedor que o utilizador está a contratar para a prestação dos Serviços. Nem todas as funcionalidades poderão estar disponíveis no seu país ou região. Diferentes versões do Serviço poderão disponibilizar diferentes funcionalidades. A legislação aplicável, a localização para a resolução de litígios, determinados termos definidos (incluindo a Empresa da Verizon Media Aplicável) e outras disposições importantes específicas da região são definidos na tabela abaixo. Caso o utilizador tenha alguma dúvida, inicie sessão em techcrunch.com e aceda à página da sua conta. Na página da sua conta, clique na secção de ajuda para contactar o apoio ao cliente.

Região

Entidade da Verizon Media Aplicável

Política de Privacidade aplicável

Termos Regionais

Estados Unidos da América

Oath Inc.

https://verizonmedia.com/policies/

us/en/verizonmedia/privacy/index.html

Aplica-se a secção 14.2 (Estados Unidos da América) dos Termos de Serviço da Verizon Media

Canadá (exceto o Quebeque)

Oath (Canada) Corp. Morada: 99 Spadina Avenue, 2nd Floor, Toronto, Ontário M5V 3P8, Canadá.

https://verizonmedia.com/policies/

ca/en/verizonmedia/privacy/index.html

Aplica-se a secção 14.5 (Canadá) dos Termos de Serviço da Verizon Media (exceto a alínea 14.5(a)(i)).

Alemanha, França, Espanha e Reino Unido

Verizon Media EMEA Limited

https://verizonmedia.com/policies/

ie/en/verizonmedia/privacy/index.html

Aplica-se a secção 14.13 (Europa, Médio Oriente e África) dos Termos de Serviço da Verizon Media.

Última atualização a 7 de outubro de 2019