Extra Crunch Terms of Service (Italian)

CONDIZIONI GENERALI PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO A PAGAMENTO PER EXTRA CRUNCH

PRESA CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E DEI REGOLAMENTI

1. Benvenuto in Extra Crunch (il “Servizio”), fornito dall’entità identificata nella sottostante sezione 7 (“TechCrunch”) appartenente a Verizon Media, un servizio in cui gli utenti iscritti possono pagare per accedere alle funzionalità premium del servizio TechCrunch.

EXTRA CRUNCH VIENE FORNITO UNICAMENTE IN LINGUA INGLESE.

2. Accettazione delle condizioni. Utilizzando e continuando ad utilizzare il Servizio, l’Utente e TechCrunch accettano le seguenti condizioni e regole (e ogni successivo URL): le presenti Condizioni di utilizzo aggiuntive per il servizio a pagamento Extra Crunch (“Condizioni aggiuntive”) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/extracrunch/index.html) che si sommano alle Condizioni generali per l’Utilizzo del Servizio di Verizon Media https://www.verizonmedia.com/policies/ie/it/verizonmedia/terms/otos/index.html)(nell’insieme “Condizioni”) e all’Informativa sulla privacy di Verizon Media (“Informativa sulla Privacy”) (https://www.verizonmedia.com/policies/ie/it/verizonmedia/privacy/index.html), tutte qui integrate come riferimento.

3. Modifiche alle Condizioni. TechCrunch si riserva il diritto di aggiornare e modificare, nel corso del tempo, le presenti Condizioni aggiuntive e tutti i documenti integrati come riferimento. Puoi trovare la versione più recente delle Condizioni all’URL sopraindicato. Ti esortiamo a consultare tali documenti periodicamente per non perdere eventuali aggiornamenti. La prosecuzione nell’utilizzo del Servizio equivarrà all’accettazione di qualsivoglia modifica apportata alle Condizioni. Nell’eventualità di incongruenze tra le presenti Condizioni aggiuntive e le Condizioni generali per l’Utilizzo del Servizio di Verizon Media, prevarranno le prime.

POICHÉ ACCETTI DI SOTTOSTARE ALLE PRESENTI CONDIZIONI AGGIUNTIVE E A TUTTI I DOCUMENTI INCORPORATI COME RIFERIMENTO, TI INVITIAMO A LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTI I LORO TERMINI.

4. CONDIZIONI PER EXTRA CRUNCH

1. Per accedere al Servizio devi disporre di un account TechCrunch. Dovrai anche fornire il numero della tua carta di credito, i dati per la fatturazione e altre informazioni (“Dati di registrazione”), che verranno memorizzati per poter effettuare i pagamenti relativi all’abbonamento da te sottoscritto e che saranno trattati in accordo con la nostra Informativa sulla privacy. Garantisci che i dati forniti nei Dati di registrazione sono veritieri, validi, accurati, corretti e completi e che provvederai ad aggiornarli prontamente al fine di mantenerli tali. Qualora fornissi dati falsi, non precisi, erronei o incompleti oppure qualora TechCrunch abbia ragionevoli motivi per ritenere che tali dati siano falsi, non precisi, erronei o incompleti, TechCrunch ha il diritto di chiudere il tuo account e negarti qualunque attuale e futuro accesso o utilizzo del Servizio.

2. Tu, non TechCrunch, sei l’unico responsabile per quanto realizzato attraverso l’account TechCrunch o in correlazione all’ID TechCrunch. TechCrunch non è responsabile per utilizzi inappropriati o errori commessi durante l’utilizzo del tuo ID TechCrunch o del tuo account TechCrunch. Sarai tu a dover risolvere controversie relative ad acquisti e a segnalare prontamente l’utilizzo inappropriato della tua carta di credito alla società emittente, al fornitore del servizio di pagamento online, al commerciante o alla banca. La tua responsabilità per l’uso non autorizzato della tua carta può essere limitata dal contratto che hai stipulato con l’emittente della carta e/o dalla legge applicabile. Oltre agli usi dei dati dell’account autorizzati dalle presenti Condizioni aggiuntive o da qualsiasi documento integrato, TechCrunch può accedere, conservare, monitorare e divulgare i dati della tua carta di credito se ritiene in buona fede che tale azione sia ragionevolmente necessaria per verificare il tuo account, per identificare o risolvere problemi, o per rispondere a richieste di informazioni sul tuo Servizio, ma nulla in questa sezione imporrà a TechCrunch l’obbligo di comunicare l’esecuzione di tali azioni.

5. RINNOVO AUTOMATICO, RIMBORSI E TERMINI DI PAGAMENTO

Puoi acquistare Extra Crunch con un abbonamento annuale o mensile.

1. Rinnovo automatico. La tariffa attuale per il Servizio sarà automaticamente e immediatamente addebitata al metodo di pagamento da te specificato o, se il metodo di pagamento da te prescelto non funziona, su qualsiasi altro metodo di pagamento che hai registrato presso di noi. I dettagli delle tue tariffe di abbonamento saranno disponibili nella pagina del tuo account. Il Servizio viene fornito su base di rinnovo automatico a partire dalla data in cui ti iscrivi al Servizio fino alla tua cancellazione dello stesso. Il costo del rinnovo sarà addebitato al metodo di pagamento da te specificato o, se il metodo di pagamento da te prescelto non risulta valido, a qualsiasi altro metodo di pagamento che hai registrato presso di noi, a meno che tu non annulli l’abbonamento almeno 48 ore prima della fine del periodo in corso. Hai il diritto di cancellare il Servizio in qualsiasi momento. Per cancellare il Servizio, accedi a techcrunch.com e vai alla pagina del tuo account per gestire l’abbonamento.

2. Cancellazione del rinnovo automatico dell’abbonamento a Extra Crunch. Se scegli di cancellare il rinnovo automativo dell’abbonamento rinnovato a Extra Crunch, il rinnovo automatico periodico (annuale o mensile) del Servizio cesserà. Non riceverai un rimborso per il periodo di fatturazione in corso, ma continuerai a poter usufruire dell’abbonamento per il resto del periodo di fatturazione in corso, indipendentemente dalla data di cancellazione. La cancellazione entra in vigore al termine del periodo di fatturazione in corso. Ad esempio, se il servizio è rinnovato mensilmente e cancelli l’abbonamento il 5° giorno del mese, continuerai a usufruire del servizio per quel mese e il servizio si interromperà al successivo ciclo di fatturazione. Oppure, se il servizio è rinnovato annualmente e cancelli l’abbonamento il 100° giorno di un dato anno, continuerai a usufruire del servizio per il resto dell’anno e il servizio si interromperà al successivo ciclo di fatturazione.

3. L’importo addebitato per il servizio può subire variazioni. L’importo addebitato può variare. Se non cancelli il Servizio, accetti che il metodo di pagamento (o, se il metodo di pagamento da te specificato non dovesse funzionare, qualsiasi altro metodo di pagamento che tu abbia registrato presso di noi) ti verrà automaticamente addebitato il costo del Servizio all’inizio di ogni periodo di rinnovo. Ti informeremo di qualsiasi aumento di prezzo con almeno trenta (30) giorni di preavviso. Informazioni dettagliate sulle tariffe in vigore saranno pubblicate sul sito https://techcrunch.com/subscribe. Le tariffe applicate per un servizio non possono essere utilizzate come credito per altri servizi. TechCrunch non fornisce alcuna protezione sui prezzi o rimborsi qualora sopravvenissero riduzioni di prezzo od offerte promozionali.

4. Sconti e offerte. TechCrunch, a sua discrezione, può nel corso del tempo offrire sconti od offerte speciali. Se hai ricevuto un’offerta per un periodo di prova gratuito in relazione all’iscrizione al servizio, non ti verrà addebitato alcun costo per la prima volta che ti iscrivi fino a quando il tuo periodo di prova gratuito non sarà terminato. Al termine dell’offerta o del periodo di prova, il servizio verrà addebitato automaticamente fino alla cancellazione. Se cancelli durante il periodo di prova, non avrai accesso al Servizio una volta terminato il periodo di prova, a meno che tu non acquisti il Servizio. Le successive date di fatturazione avranno luogo in occasione della ricorrenza mensile o annuale della prima data di fatturazione. Ad esempio, se acquisti un abbonamento annuale il 15 ottobre e ricevi i primi 30 giorni gratuiti e non cancelli entro i primi 30 giorni, non ti verrà addebitato alcun costo fino al 14 novembre (ci sono 31 giorni in ottobre). In seguito, l’abbonamento ti verrà automaticamente addebitato di nuovo il 14 novembre di ogni anno successivo, fino a quando non deciderai di cancellarlo. Se ti viene concesso uno sconto o un’offerta speciale durante il periodo in corso, la data di fatturazione si estende per il periodo supplementare coperto dallo sconto o dall’offerta speciale.

5. Utenti nell’Unione Europea. Se risiedi nell’Unione Europea, il presente Articolo 5 non pregiudica i tuoi diritti ai sensi dell’Articolo 14.13(i) e (j) delle Condizioni generali per l’Utilizzo del Servizio di Verizon Media. Fai riferimento a tali sezioni per i particolari relativi al tuo diritto di recesso durante i 14 giorni successivi al completamento dell’acquisto. Puoi far valere il tuo diritto di cancellazione tramite i link di cui all’art. 14.13(i) o tramite il tuo account TechCrunch.

6. TERMINE E RISOLUZIONE

TechCrunch può, ma non ha alcun obbligo, di terminare immediatamente il Servizio e di rifiutare di consentire qualsiasi accesso o utilizzo attuale o futuro del Servizio da parte tua se, a sua esclusiva discrezione, dovesse giungere alla conclusione che: (a) hai fornito informazioni non valide, false, inaccurate, errate o incomplete o TechCrunch ha ragionevoli motivi per credere che le informazioni fornite siano non valide, false, inaccurate, errate o incomplete, (b) sei implicato in attività fraudolente o illegali, (c) sei implicato in attività che possono danneggiare i diritti di TechCrunch o altri, (d) non hai rispettato le condizioni delle presenti Condizioni aggiuntive, l’Informativa sulla Privacy o le Condizioni generali per l’Utilizzo del Servizio di Verizon Media o qualsiasi condizione integrata. TechCrunch non è responsabile per informazioni o contenuti che vengano rimossi a causa di una carta di credito non valida.

7. PARTE CONTRAENTE, LEGGE APPLICABILE, LUOGO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E ALTRE DISPOSIZIONI LOCALI

Il Servizio è fornito dalla società che offre il Servizio nella tua area geografica come di seguito riportato (“Azienda Verizon Media pertinente”). In Canada il Servizio è disponibile per tutti i residenti esclusi quanti abitano in Quebec. L’Azienda Verizon Media pertinente è il fornitore con cui stipuli il contratto per il Servizio. Non tutte le funzioni possono essere disponibili nel tuo Paese o nella tua area geografica. In versioni diverse del Servizio possono essere disponibili funzioni diverse. La legge applicabile, il luogo per la risoluzione delle controversie, determinate condizioni definite (compresa l’azienda Verizon Media pertinente) e altre importanti disposizioni locali sono stabilite nella tabella sottostante. Se hai dubbi o domande, accedi a techcrunch.com e vai sulla pagina del tuo account. Nella pagina dell’account fai clic sulla sezione di aiuto per contattare l’assistenza clienti.

Area geografica

Entità Verizon Media pertinente

Informativa sulla privacy applicabile

Condizioni locali

Stati Uniti

Oath Inc.

https://verizonmedia.com/policies/

us/en/verizonmedia/privacy/index.html

L’articolo 14.2 (Stati Uniti) delle Condizioni generali per l’Utilizzo del Servizio di Verizon Media sarà applicabile in

Canada (escluso il Quebec

Oath (Canada) Corp. Indirizzo: 99 Spadina Avenue, 2nd Floor, Toronto, Ontario M5V 3P8.

https://verizonmedia.com/policies/

ca/en/verizonmedia/privacy/index.html

L’articolo 14.5 (Canada) delle Condizioni generali per l’Utilizzo del Servizio di Verizon Media sarà applicabile in (eccetto 14.5(a)(i)).

Germania, Francia, Spagna e Regno Unito

Verizon Media EMEA Limited

https://verizonmedia.com/policies/

ie/en/verizonmedia/privacy/index.html

La sezione 14.13 (Europa, Medio Oriente e Africa) delle Condizioni generali per l’Utilizzo del Servizio di Verizon Media sarà applicabile.

Ultimo aggiornamento il 7 ottobre 2019