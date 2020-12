Extra Crunch Terms of Service (Czech)

DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY PLACENÉ SLUŽBY EXTRA CRUNCH

POTVRZENÍ A PŘIJETÍ PODMÍNEK A ZÁSAD

1. Vítejte ve službě Extra Crunch („služba“), kterou nabízí příslušná entita Verizon Media uvedená v oddíle 7 níže („TechCrunch“). V této službě mohou registrovaní uživatelé platit za přístup k prémiovým funkcím služby společnosti TechCrunch.

SLUŽBA EXTRA CRUNCH JE NABÍZENA POUZE V ANGLICKÉM JAZYCE.

2. Přijetí podmínek. Používáním této služby vy a společnost TechCrunch souhlasíte s následujícími podmínkami a zásadami (a případnými adresami s navazujícími podmínkami): tyto doplňující podmínky placené služby Extra Crunch („doplňující podmínky placené služby“) (https://verizonmesdia.com/policies/xw/en/extracrunch/index.html), které doplňují podmínky poskytování služeb společnosti Verizon Media https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/terms/otos/index.html) (souhrnně „podmínky“) a zásady pro ochranu soukromí společnosti Verizon Media („zásady pro ochranu soukromí“) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/privacy/intl/index.html). Všechny tyto podmínky jsou do tohoto dokumentu začleněny odkazem.

3. Změna podmínek. Společnost TechCrunch si vyhrazuje právo tyto doplňující podmínky placené služby a všechny dokumenty, na které odkazují, čas od času aktualizovat a změnit. Aktuální verzi podmínek naleznete na adresách uvedených výše. Dokumenty byste měli pravidelně kontrolovat, abyste zjistili, zda nedošlo k nějaké změně. Pokračováním v používání služby vyjadřujete souhlas se změněnými podmínkami. V případě nekonzistence mezi těmito doplňujícími podmínkami placené služby a podmínkami poskytování služeb společnosti Verizon Media mají přednost tyto doplňující podmínky.

SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI TĚMITO DOPLŇUJÍCÍMI PODMÍNKAMI PLACENÉ SLUŽBY A VŠEMI DOKUMENTY ZAČLENĚNÝMI ODKAZEM. TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE.

4. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY EXTRA CRUNCH

1. Pro přihlášení ke službě potřebujete účet TechCrunch. Musíte také zadat číslo kreditní karty, fakturační a další údaje („registrační údaje“), které budou uloženy pro účely zpracování vašich plateb za předplatné a v souladu s našimi zásadami pro ochranu soukromí. Souhlasíte, že zadané registrační údaje jsou pravdivé, platné, přesné, aktuální a úplné a že tyto informace budete spravovat a aktualizovat tak, aby byly pravdivé, přesné, aktuální a úplné i nadále. Pokud zadáte nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné údaje nebo pokud má společnost TechCrunch důvody se domnívat, že tyto informace jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, je společnost TechCrunch oprávněna zrušit váš přístup k aktuálním nebo budoucím funkcím a ukončit vaše používání služby.

2. Za veškeré nákupy prováděné prostřednictvím účtu TechCrunch nebo v souvislosti s ID TechCrunch nesete odpovědnost vy, nikoli společnost TechCrunch. Společnost TechCrunch nenese odpovědnost za neoprávněné nákupy nebo chyby provedené pomocí vašeho ID nebo účtu TechCrunch. Spory týkající se nákupů a neoprávněné použití kreditní karty je nutné ihned řešit s vydavatelem kreditní karty, poskytovatelem služeb pro platby online, obchodníkem nebo bankou. Vaše odpovědnost za neoprávněné použití vaší karty může být omezena smlouvou s vydavatelem vaší karty nebo platnými právními předpisy. Mimo používání informací o účtu povoleného těmito doplňující podmínkami placené služby nebo jinými začleněnými dokumenty má společnost TechCrunch právo přistupovat k údajům o vaší kartě, uchovávat je, monitorovat a zveřejňovat, a to v dobré víře, že tyto činnosti jsou důvodně nezbytné k ověření vašeho účtu, identifikaci nebo řešení problémů nebo k reakci na dotazy týkající se služby. Žádné ustanovení tohoto oddílu ale společnosti TechCrunch neukládá povinnost takové informace zveřejňovat.

5. AUTOMATICKÉ OBNOVENÍ, VRÁCENÍ PENĚZ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Službu Extra Crunch si můžete předplatit na rok nebo na měsíc.

1. Automatické obnovení. Aktuální poplatek za službu bude automaticky a ihned naúčtován prostřednictvím zadané platební metody nebo, pokud zadaná platební metoda selže, prostřednictvím jakékoli jiné metody, kterou pro vás máme uloženu. Podrobnosti o poplatcích naleznete na stránce účtu. Služba je poskytována na základě automatického obnovování, a to od data registrace, dokud obnovování nezrušíte. Pokud obnovení nezrušíte alespoň 48 hodin před koncem aktuálního období, bude nový poplatek naúčtován prostřednictvím vaší zadané platební metody nebo, pokud zadaná platební metoda selže, prostřednictvím jiné platební metody, kterou pro vás máme uloženu. Službu můžete kdykoli zrušit. Chcete-li službu zrušit, přihlaste se na web techcrunch.com a přejděte na stránku účtu, kde můžete spravovat předplatná a službu zrušit.

2. Zrušení automaticky obnovené služby Extra Crunch. Pokud se rozhodnete automaticky obnovené předplatné služby Extra Crunch zrušit, takový krok ukončí pravidelné (roční nebo měsíční) automatické obnovování služby. Za aktuální fakturační období neobdržíte refundaci, ale vaše předplatné bude pokračovat po zbytek aktuálního fakturačního období, bez ohledu na datum zrušení. Zrušení vstoupí v platnost po skončení aktuálního fakturačního období. Pokud je například služba poskytována na měsíční období a zrušíte ji pátý den daného měsíce, bude vám služba poskytována po zbytek měsíce a zrušena bude další fakturační cyklus. Pokud je služba poskytována na roční období a zrušíte ji stý den daného roku, bude vám služba poskytována po zbytek roku a zrušena bude další fakturační cyklus.

3. Poplatek účtovaný za službu se může změnit. Účtovaný poplatek se může změnit. Pokud službu nezrušíte, souhlasíte s tím, že prostřednictvím vaší platební metody (nebo, pokud vaše zadaná platební metoda selže, jakékoli jiné platební metody, kterou pro vás máme uloženu) vám bude na začátku každého období obnovení automaticky účtován aktuální poplatek za službu. Na případné navýšení ceny vás upozorníme alespoň třicet (30) dní předem. Podrobnosti o aktuálních poplatcích naleznete na adrese https://techcrunch.com/subscribe. Poplatky účtované za jednu službu nelze započítat pro jiné služby. Společnost TechCrunch neposkytuje ochranu ceny ani refundace v případě snížení ceny nebo propagační nabídky.

4. Slevy a nabídky. Společnost TechCrunch může dle svého uvážení občas poskytovat slevy nebo speciální nabídky. Pokud jste v souvislosti s registrací ve službě obdrželi nabídku bezplatného zkušebního období, bude vám první poplatek účtován až po skončení zkušebního období. Po skončení nabídky nebo zkušebního období vám bude poplatek za službu účtován automaticky, dokud ji nezrušíte. Pokud službu zrušíte během zkušebního období, nebudete mít ke službě po skončení zkušebního období přístup, pokud si ji nezakoupíte. Následující fakturace bude probíhat k měsíčnímu nebo ročnímu výroční první fakturace. Pokud si například 15. října zakoupíte roční předplatné a získáte prvních 30 dní zdarma a předplatné během prvních 30 dní nezrušíte, první platba vám bude účtována až 14. listopadu (říjen má 31 dní). Další platba proběhne 14. listopadu každý další rok, dokud předplatné nezrušíte. Pokud během aktuálního období obdržíte slevu nebo speciální nabídku, posune se datum fakturace o období slevy nebo speciální nabídky.

5. Uživatelé v EU. Pokud žijete v Evropské unii, tento oddíl 5 neomezí vaše práva uvedená v oddílech 14.13(i) a (j) podmínek poskytování služeb společnosti Verizon Media. V těchto oddílech naleznete informace o právu na zrušení předplatného do 14 dní od nákupu. Právo na zrušení můžete uplatit na odkazech uvedených v oddíle 14.13(i) nebo prostřednictvím účtu TechCrunch.

6. OBDOBÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY A UKONČENÍ

Společnost TechCrunch je oprávněna, ale nikoli povinna, okamžitě ukončit poskytování služby a zakázat vám přístup k aktuálním nebo budoucím funkcím služby a používání služby, pokud dle svého výhradního uvážení usoudí, že: (a) jste zadali informace, které jsou neplatné, nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, nebo pokud má společnost TechCrunch důvody se domnívat, že tyto informace jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, (b) se dopouštíte podvodných nebo nezákonných aktivit, (c) se dopouštíte aktivit, které mohou poškodit práva společnosti TechCrunch nebo jiných subjektů, nebo (d) jste nesplnili podmínky těchto doplňujících podmínek placené služby, zásad pro ochranu soukromí, podmínek poskytování služeb společnosti Verizon Media nebo jiných začleněných podmínek. Společnost TechCrunch nepřijímá žádnou odpovědnost za informace nebo obsah, které byly odstraněny z důvodu neplatné kreditní karty.

7. SMLUVNÍ STRANA, VOLBA PRÁVA, MÍSTO ŘEŠENÍ SPORŮ A DALŠÍ MÍSTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Služba je poskytována společností, která ji nabízí ve vašem regionu podle podmínek níže („příslušná společnost Verizon Media“). V Kanadě je tato služba dostupná všem občanům, s výjimkou provincie Québec. Příslušná společnost Verizon Media je poskytovatelem, se kterým sjednáváte poskytování služby. Ve vaší zemi nebo regionu nemusí být dostupné všechny funkce. Různé verze služby zahrnují různé funkce. Volba práva, místo pro řešení sporů, určité definované pojmy (včetně příslušné společnosti Verizon Media) a další důležitá ustanovení pro jednotlivé regiony naleznete v tabulce níže. V případě dotazů se přihlaste na web techcrunch.com a přejděte na stránku svého účtu. Zde klikněte na sekci nápovědy a požádejte o pomoc zákaznickou podporu.

Region

Příslušná entita Verizon Media

Příslušné zásady pro ochranu soukromí

Regionální podmínky

USA

Oath Inc.

https://verizonmedia.com/policies/

us/en/verizonmedia/privacy/index.html

Platí oddíl 14.2 (USA) podmínek poskytování služeb společnosti Verizon Media.

Kanada (kromě Québecu)

Oath (Canada) Corp. Adresa: 99 Spadina Avenue, 2nd Floor, Toronto, Ontario M5V 3P8.

https://verizonmedia.com/policies/

ca/en/verizonmedia/privacy/index.html

Platí oddíl 14.5 (Kanada) podmínek poskytování služeb společnosti Verizon Media (s výjimkou oddílu 14.5(a)(i)).

Německo, Francie, Španělsko a Velká Británie

Verizon Media EMEA Limited

https://verizonmedia.com/policies/

ie/en/verizonmedia/privacy/index.html

Platí oddíl 14.13 (Evropa, Střední Východ a Afrika) podmínek poskytování služeb společnosti Verizon Media.

Poslední aktualizace 7. října 2019