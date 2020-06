Extra Crunch Terms of Service (Belgian)

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION SUPPLÉMENTAIRES DU SERVICE PAYANT EXTRA CRUNCH

RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES CONDITIONS ET POLITIQUES

1. Bienvenue dans Extra Crunch (le Service), le service proposé par la personne morale Verizon Media identifiée dans la Section 7 ci-dessous (TechCrunch) grâce auquel les utilisateurs inscrits peuvent payer l’accès à des fonctionnalités premium du service TechCrunch.

EXTRA CRUNCH EST PROPOSÉ UNIQUEMENT EN ANGLAIS.

2. Acceptation des Conditions Générales d’Utilisation. En utilisant et en continuant à utiliser le Service, vous et TechCrunch acceptez les Conditions Générales d’Utilisation et les Politiques suivantes (et toute adresse URL de successeur) : ces Conditions Générales d’Utilisation supplémentaires du service payant Extra Crunch (Conditions Générales d’Utilisation supplémentaires du service payant) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/extracrunch/index.html) qui s’ajoutent aux Conditions Générales d’Utilisation de Verizon Media https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/terms/otos/index.html) (collectivement CGU) et à la Politique relative à la vie privée de Verizon Media (Politique relative à la vie privée) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/privacy/intl/index.html), toutes intégrées ici par référence.

3. Modifications des Conditions Générales d’Utilisation. TechCrunch se réserve le droit de mettre à jour et de modifier, de temps à autre, les présentes Conditions Générales d’Utilisation supplémentaires du service payant, ainsi que tous les documents intégrés par renvoi. Vous trouverez la dernière version des Conditions Générales d’Utilisation aux adresses URL ci-dessus. Nous vous conseillons de consulter régulièrement ces documents afin de vérifier si des modifications ont été apportées. En continuant d’utiliser le Service, vous acceptez ainsi toute nouvelle version des Conditions Générales d’Utilisation. En cas de contradiction entre les présentes Conditions Générales d’Utilisation supplémentaires du service payant et/ou les Conditions Générales d’Utilisation de Verizon Media, les présentes Conditions Générales d’Utilisation supplémentaires du service payant prévalent.

VOUS ACCEPTEZ LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION SUPPLÉMENTAIRES DU SERVICE PAYANT ET TOUS LES DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI. VEUILLEZ PAR CONSÉQUENT LIRE CES CONDITIONS AVEC LE PLUS GRAND SOIN.

4. CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION D’EXTRA CRUNCH

1. Pour vous inscrire au Service, vous devez disposer d’un compte TechCrunch. Vous devez également fournir votre numéro de carte de crédit, des informations de facturation et d’autres renseignements (Informations de souscription) qui seront enregistrés à des fins de traitement du paiement de votre abonnement et conformément à notre Politique relative à la vie privée. Vous attestez que les Informations de souscription fournies par vos soins sont exactes, valides, actuelles et complètes, et vous vous engagez à mettre à jour régulièrement ces informations afin qu’elles soient toujours exactes, valides, actuelles et complètes. Si vous fournissez des informations inexactes, obsolètes ou incomplètes, ou si TechCrunch a de bonnes raisons de croire que ces informations ne sont pas exactes, actuelles ou complètes, TechCrunch est en droit de résilier votre compte et de vous interdire actuellement ou ultérieurement d’accéder au Service ou de l’utiliser (en partie ou en totalité).

2. Vous avez l’entière responsabilité de tous les achats effectués par l’intermédiaire de votre compte TechCrunch ou en lien avec votre identifiant TechCrunch. TechCrunch n’est pas responsable des achats non autorisés effectués ni des éventuelles erreurs commises à l’aide de votre identifiant TechCrunch ou de votre compte TechCrunch. Vous devez régler les différends liés à des achats avec l’établissement émetteur de votre carte de crédit, le fournisseur de service de paiement en ligne, le commerçant ou la banque en question et lui signaler immédiatement toute utilisation non autorisée de votre carte de crédit. En cas d’utilisation non autorisée de votre carte, il se peut que votre responsabilité soit limitée par le contrat vous liant à l’établissement émetteur de votre carte et/ou par les lois en vigueur. Outre l’utilisation des informations de compte autorisée par les présentes Conditions Générales d’Utilisation supplémentaires du service payant ou par tout document intégré à celles-ci, TechCrunch peut consulter, conserver, surveiller et divulguer les informations relatives à votre carte si elle estime en toute bonne foi qu’une telle action est raisonnablement nécessaire afin de vérifier votre compte, pour identifier ou résoudre des problèmes, ou encore pour répondre aux questions concernant le Service, mais aucune disposition de cette section n’impose à TechCrunch de divulguer ces informations.

5. RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE, REMBOURSEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Vous pouvez souscrire un abonnement annuel ou mensuel à Extra Crunch.

1. Renouvellement automatique. Les frais actuels associés au Service sont automatiquement et immédiatement débités de votre mode de paiement désigné ou, si le paiement échoue avec ce mode, d’un autre moyen de paiement enregistré dans votre dossier. Les détails de vos frais seront disponibles sur la page de votre compte. Le Service est fourni à partir de la date à laquelle vous y souscrivez et est renouvelé automatiquement jusqu’à ce que vous le résiliiez. Votre mode de paiement désigné ou, si le paiement échoue avec ce mode, tout autre moyen de paiement enregistré dans votre dossier sera débité du montant du renouvellement, sauf si vous le résiliez au moins 48 heures avant la fin de la période en cours. Vous avez le droit de résilier le Service à tout moment. Pour annuler le Service, connectez-vous à techcrunch.com et accédez à la page de votre compte pour gérer votre abonnement et annuler le Service.

2. Résiliation de l’abonnement à renouvellement automatique à Extra Crunch. Si vous choisissez de résilier l’abonnement à renouvellement automatique à Extra Crunch, la résiliation a pour effet de mettre fin au renouvellement automatique périodique (annuel ou mensuel) du Service. Vous ne recevrez aucun remboursement pour la période de facturation en cours et vous continuerez de bénéficier de votre abonnement pour le reste de la période de facturation en cours, quelle que soit la date à laquelle vous résiliez l’abonnement. La résiliation prend effet à l’issue de la période de facturation en cours. Par exemple, si vous avez souscrit un abonnement d’un mois au Service et si vous procédez à la résiliation le 5e jour du même mois, vous continuerez de bénéficier du Service pendant ce mois et la résiliation sera effective lors du prochain cycle de facturation. De la même manière, si, par exemple, vous avez souscrit un abonnement d’un an au Service et si vous procédez à la résiliation le 100e jour de la même année, vous continuerez de bénéficier du Service pendant cette année et la résiliation sera effective lors du prochain cycle de facturation.

3. Possibles variations des frais facturés pour le Service. Le montant des frais facturés peut varier. Si vous ne résiliez pas le Service, vous consentez par les présentes à ce que votre mode de paiement ou, si le paiement échoue avec ce mode, qu’un autre moyen de paiement enregistré dans votre dossier soit automatiquement débité des frais actuels et futurs associés au Service au début de chaque période de renouvellement. Nous vous aviserons de toute augmentation de prix au moins trente (30) jours à l’avance. Les informations détaillées concernant les frais en cours seront disponibles sur https://techcrunch.com/subscribe. Il est possible que les frais facturés pour un service ne puissent pas être crédités sur d’autres services. TechCrunch ne garantit pas ses tarifs et n’accorde pas de remboursement en cas de baisse d’un prix ou d’offre promotionnelle.

4. Remises et offres. TechCrunch peut, de temps en temps et à sa seule discrétion, proposer des remises ou des offres spéciales. Si vous avez reçu une offre proposant une période d’essai gratuite suite à la souscription au Service, aucuns frais ne vous seront facturés durant cette période et vous ne serez débité qu’à l’issue de la période d’essai gratuite. Une fois l’offre ou la période d’essai terminée, vous serez automatiquement débité des frais associés au Service jusqu’à ce que vous procédiez à la résiliation. Si vous résiliez le Service au cours de la période d’essai, vous n’aurez plus accès au Service une fois la période d’essai écoulée, sauf si vous souscrivez au Service. Les facturations suivantes auront lieu à la date anniversaire (mois ou année) de votre première facturation. Par exemple, si vous avez souscrit un abonnement annuel le 15 octobre et bénéficiez de la période gratuite de 30 jours, et si vous ne résiliez pas l’abonnement au cours des 30 premiers jours, alors aucuns frais ne vous seront débités avant le 14 novembre (le mois d’octobre compte 31 jours). Par la suite, vous serez automatiquement débité le 14 novembre de chaque année jusqu’à ce que vous décidiez de résilier votre abonnement. Si vous bénéficiez d’une remise ou d’une offre spéciale durant la période de facturation en cours, la date de facturation sera prolongée pour une durée supplémentaire correspondant à celle de la remise ou de l’offre spéciale.

5. Utilisateurs dans l’Union européenne. Si vous résidez dans l’Union européenne, cette Section 5 ne préjuge pas des droits qui vous sont accordés conformément aux Sections 14.13(i) et (j) des Conditions Générales d’Utilisation de Verizon Media. Veuillez vous reporter à ces sections pour obtenir des informations détaillées concernant votre droit de résiliation dans les 14 jours suivant votre achat. Vous pouvez exercer votre droit de résiliation par l’intermédiaire des liens figurant dans la Section 14.13(i) ou via votre compte TechCrunch.

6. DURÉE ET RÉSILIATION

TechCrunch peut, mais n’est pas tenue de, résilier immédiatement le Service et vous interdire actuellement ou ultérieurement d’accéder au Service ou de l’utiliser (en partie ou en totalité) si TechCrunch, à sa seule discrétion, déduit que : (a) vous avez fourni des informations non valides, inexactes, non actuelles ou incomplètes, ou si TechCrunch a de bonnes raisons de croire que ces informations ne sont pas valides, exactes, actuelles ou complètes, (b) vous êtes impliqué dans des activités frauduleuses ou illégales, (c) vous vous livrez à des activités qui pourraient violer les droits de TechCrunch ou d’autres, ou (d) vous ne respectez pas les dispositions des Conditions Générales d’Utilisation supplémentaires du service payant, de la Politique relative à la vie privée, des Conditions Générales d’Utilisation de Verizon Media ou de toutes autres conditions intégrées aux présentes. TechCrunch décline toute responsabilité quant aux informations ou contenus supprimés en raison d’une carte de crédit non valide.

7. PARTIE CONTRACTANTE, CHOIX DE LA LOI APPLICABLE, LIEU DE RÉSOLUTION DES LITIGES ET AUTRES DISPOSITIONS RÉGIONALES

Le Service est fourni par l’entreprise qui offre le Service dans votre région comme indiqué ci-dessous (la Société Verizon Media applicable). Pour le Canada, ce Service est ouvert à tous les résidents du Canada, à l’exclusion du Québec. La Société Verizon Media applicable est le fournisseur avec lequel vous passez contrat pour le Service. Il se peut que les fonctionnalités ne soient pas toutes disponibles dans votre pays ou région. La disponibilité des fonctionnalités peut varier selon la version du Service. Le choix de la loi applicable, le lieu de résolution des litiges, certains termes définis (y compris la Société Verizon Media applicable) et d’autres dispositions régionales importantes sont énoncés dans le tableau ci-dessous. Si vous avez des questions, connectez-vous à techcrunch.com et accédez à la page de votre compte. Depuis la page du compte, cliquez sur la section d’aide pour contacter le service client.

Région

Entité Verizon Media applicable

Politique relative à la vie privée applicable

Conditions Générales d’Utilisation en fonction des régions

États-Unis

Oath Inc.

https://verizonmedia.com/policies/

us/en/verizonmedia/privacy/index.html

La Section 14.2 (États-Unis) des Conditions Générales d’Utilisation de Verizon Media s’applique

Canada (à l’exclusion du Québec)

Oath (Canada) Corp. Adresse : 99 Spadina Avenue, 2nd Floor, Toronto, Ontario M5V 3P8.

https://verizonmedia.com/policies/

ca/en/verizonmedia/privacy/index.html

La Section 14.5 (Canada) des Conditions Générales d’Utilisation de Verizon Media s’applique (à l’exclusion de la disposition 14.5(a)(i)).

Allemagne, France, Espagne et Royaume-Uni

Verizon Media EMEA Limited

https://verizonmedia.com/policies/

ie/en/verizonmedia/privacy/index.html

La Section 14.13 (Europe, Moyen-Orient et Afrique) des Conditions Générales d’Utilisation de Verizon Media s’applique.

Dernière mise à jour : 7 octobre 2019